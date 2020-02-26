Чапкис: Сальвадор Дали зашел за кулисы ко мне: "А, так у тебя в ногах моторчики". Подошел, пощупал

Украинский хореограф Григорий Чапкис в интервью основателю издания "ГОРДОН" журналисту Дмитрию Гордону сообщил, что к нему за кулисы заходил знаменитый художник Сальвадор Дали.

"Чтобы на меня обратили внимание, мне нужно было ползти, мне нужно было делать различные трюки. Из всего, что я делал, лучше всего я делал ползуночки. До сих пор говорят, что "Чапкиса никто не превзошел". Все остальное, что я натанцевал, ушло на второй план. Так что с этим ползунком я имел встречу и с Сальвадором Дали... Он зашел за кулисы и увидел меня. "А, так у тебя в ногах моторчики". Подошел, пощупал", – сказал Чапкис.

По его словам, Дали "пришел с группой хиппи".

"У него в пиджаке был омлет. (Прикалывался. – "ГОРДОН") Да. И вокруг него грязная какая-то группа людей, оборванцев, которые сопровождали его... Он пошутил, сказал: "Да, есть [моторчики]". И все газеты написали о том, что Сальвадор обнаружил у одного из украинских казаков моторчики, вставленные в колени. И народ поверил. И на всех концертах хотели ко мне подойти пощупать, увидеть, что это такое", – отметил Чапкис.

90 лет Чапкису: На коленях у Сталина я сидел две минуты. Но это изменило мою жизнь, моих родителей, сестер, братьев, моих детей и внуков. Читайте полное интервью

25 февраля хореографу Чапкису исполнилось 90 лет. В этот день президент Украины Владимир Зеленский наградил артиста орденом князя Ярослава Мудрого пятой степени.

Сальвадор Дали (1904–1989) – испанский живописец, представитель сюрреализма.