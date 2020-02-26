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Чапкис: Я видел своими глазами, как вешали недобитых фашистов на Крещатике. "Ура!" кричали, когда их повесили

Знаменитый украинский хореограф Григорий Чапкис рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН", журналисту Дмитрию Гордону, что впервые оказался в Киеве в 1943-м, едва из города ушли нацисты.

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Чапкис: Крещатик, центральная часть Киева это была одна сплошная огромная могила
Чапкис: Крещатик, центральная часть Киева – это была одна сплошная огромная могила
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

После освобождения Киева в 1943 году проходили казни захваченных нацистов. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН", журналисту Дмитрию Гордону рассказал советский и украинский танцовщик, хореограф, народный артист Украины Григорий Чапкис.

Именно в 1943-м его семья впервые оказалась в столице Украины.

"Я видел своими глазами, как вешали недобитых фашистов. Там, где сейчас Главпочтамт, я стоял на руинах и наблюдал. Один сорвался. Я это все видел своими глазами. "Ура!" кричали, когда их повесили. Они болтались еще долго. Повесили отца и сына полицейского генерала какого-то, который в Киеве принимал участие в убийстве людей", – вспоминает Чапкис.

Первым занятием будущего хореографа был разбор руин в центральной части украинской столицы.

"Крещатик, центральная часть Киева – это была одна сплошная огромная могила. Все было разрушено, не было ни одного живого дома", – сказал он.

90 лет Чапкису: На коленях у Сталина я сидел две минуты. Но это изменило мою жизнь, моих родителей, сестер, братьев, моих детей и внуков. Читайте полное интервью

Красная армия освободила Киев 6 ноября 1943 года, после двух лет и двух месяцев оккупации.

25 февраля хореографу Чапкису исполнилось 90 лет. В этот день президент Украины Владимир Зеленский наградил артиста орденом князя Ярослава Мудрого пятой степени.

Теги: Киев, казнь, Крещатик, нацисты, Григорий Чапкис
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