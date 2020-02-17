В Институте нацпамяти не поддержали переименование киевской станции "Дорогожичи" в "Бабий Яр"

Станция киевского метро "Дорогожичи" не подлежит обязательному переименованию на "Бабий Яр", поскольку топоним "Дорогожичи" является историческим и упоминается еще 1000 лет назад. Об этом сообщил сотрудник Института национальной памяти Богдан Короленко, пишет "УНН".
Короленко привел в пример станцию метро "Петровка", которая была переименована в "Почайну", поскольку в старом названии было использовано имя Петровского Владимира и оно подпадало под действие закона о декоммунизации.
"В отличие от "Петровки" "Дорогожичи" не подпадает под обязательное переименование, потому что топоним "Дорогожичи" является, собственно, местным киевским топонимом. В частности, впервые он упоминается в контексте событий X века. То есть этому топониму уже не менее 1000 лет", – сказал Короленко.
Он добавил, что украинский Институт нацпамяти обратился к руководству Киевского метрополитена с предложением во время звукового объявления остановки на станции метро "Дорогожичи" сообщать о выходе в Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр".
"Таким образом, во-первых, будет лучше осведомленность о Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр", а с другой – топоним "Дорогожичи", который отражен в названии станции, будет сохранен... Наша позиция заключается в том, что, собственно, топоним "Дорогожичи" должен быть сохранен", – заявил Короленко.
11 февраля Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" инициировал переименование станции киевского метро "Дорогожичи" в станцию "Бабий Яр". Инициатива связана с тем, что станция метро "Дорогожичи" расположена на исторической территории урочища Бабий Яр, где в 1941–1943 годах происходили массовые расстрелы, объясняли в мемориальном центре.
Предложение мемориального центра будет рассмотрено на заседании комиссии по вопросам наименований, созданной при киевском городском голове.
Украинская писательница Лада Лузина, комментируя инициативу о переименовании, заявила, что для нее оба названия приемлемы.