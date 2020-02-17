В Институте нацпамяти не поддержали переименование киевской станции "Дорогожичи" в "Бабий Яр"

Сотрудник Института национальной памяти Богдан Короленко отметил, что "Дорогожичи" не подпадает под обязательное переименование, так как название станции является местным киевским топонимом.

Станция киевского метро "Дорогожичи" не подлежит обязательному переименованию на "Бабий Яр", поскольку топоним "Дорогожичи" является историческим и упоминается еще 1000 лет назад. Об этом сообщил сотрудник Института национальной памяти Богдан Короленко, пишет "УНН".

Короленко привел в пример станцию метро "Петровка", которая была переименована в "Почайну", поскольку в старом названии было использовано имя Петровского Владимира и оно подпадало под действие закона о декоммунизации.

"В отличие от "Петровки" "Дорогожичи" не подпадает под обязательное переименование, потому что топоним "Дорогожичи" является, собственно, местным киевским топонимом. В частности, впервые он упоминается в контексте событий X века. То есть этому топониму уже не менее 1000 лет", – сказал Короленко.

Он добавил, что украинский Институт нацпамяти обратился к руководству Киевского метрополитена с предложением во время звукового объявления остановки на станции метро "Дорогожичи" сообщать о выходе в Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр".

"Таким образом, во-первых, будет лучше осведомленность о Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр", а с другой – топоним "Дорогожичи", который отражен в названии станции, будет сохранен... Наша позиция заключается в том, что, собственно, топоним "Дорогожичи" должен быть сохранен", – заявил Короленко.

11 февраля Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" инициировал переименование станции киевского метро "Дорогожичи" в станцию "Бабий Яр". Инициатива связана с тем, что станция метро "Дорогожичи" расположена на исторической территории урочища Бабий Яр, где в 1941–1943 годах происходили массовые расстрелы, объясняли в мемориальном центре.

Предложение мемориального центра будет рассмотрено на заседании комиссии по вопросам наименований, созданной при киевском городском голове.

Украинская писательница Лада Лузина, комментируя инициативу о переименовании, заявила, что для нее оба названия приемлемы.