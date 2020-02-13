Станцию метро "Дорогожичи" хотят переименовать в "Бабий Яр". Это все равно, что в метро Варшавы появилась бы станция имени Варшавского гетто

В Украине на протяжении последних 15 лет идиотское стремление превратить всю жизнь в скорбь становится реально раздражающим. Это я об инициативе Макса Яковера переименовать станцию метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр". Это просто обесценивает трагедию Бабьего Яра. Это все равно, что в метро Варшавы появилась бы станция имени Варшавского гетто, а в Берлине целая ветка метро с концлагерями в названии станций. Удивительно, что немцы до этого не додумались, чтобы лучше усвоить уроки войны.

Вообще стремление окутать всю жизнь украинцев тотальной скорбью реально приобрело масштабы некромантии государственного масштаба. Ребята, заканчивайте скорбеть с утра до вечера. В жизни простого украинца и так хватает скорби с головой. Давайте уже как-то делать так, чтобы вокруг было больше радости и счастья. Жизнь ведь – это по поводу радости и счастья.

Никто не забудет трагедию Бабьего яра и без переименования станции метро, но со станцией метро вы превращаете трагедию в гребаное шапито.

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора