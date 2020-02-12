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В киевском метро весной появится 4G интернет

В марте 4G интернет планируют запустить на восьми станциях метро Киева. На остальных связь появится ко концу 2020 – началу 2021 года.

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К концу 2020 началу 2021 году 4G интернет должен появиться на всех станциях метро Киева
К концу 2020 – началу 2021 году 4G интернет должен появиться на всех станциях метро Киева
Фото: pixabay.com

В марте этого года на восьми станциях киевского метро появится 4G интернет. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Уточняется, что в марте 4G интернет появится на станциях "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская" и "Оболонь". В конце 2020 – начале 2021 годов планируется запуск интернета и на всех остальных станциях и в тоннелях.

Советник Киевского городского головы Максим Бахматов отметил, что сейчас согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном и операторы предоставили необходимую техническую документацию.

"Операторы уже завезли в страну первые партии специального оборудования для построения сети и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ в метро. Полноценная реализация инвестиционного проекта зависит от принятия Киевсоветом решения о плате за телеком-доступ к объектам коммунальной собственности", – отметил директор по регуляторному обеспечению "Киевстара" Александр Когут.

4G-связь заработала в Украине в 2018 году.

На данный момент в Украине планируется введение 5G-связи, соответствующий указ был подписан пятым президентом Украины Петром Порошенко в мае 2019 года.

Тестирование 5G-связи с 1 декабря 2019 происходит в шести городах – Киеве, Днепре, Харькове, Львове, Одессе и Черкасах.

Теги: Киев, интернет, метро, КГГА, 4G-связь
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