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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве женщина пыталась похитить в метро чужого ребенка – полиция

В столичном метро женщина схватила пятилетнего мальчика и потянула его за собой, но ей помешали мать ребенка и прохожие, рассказали в полиции Киева.

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Уроженке Хмельницкой области грозит до пяти лет лишения свободы
Уроженке Хмельницкой области грозит до пяти лет лишения свободы
Фото: Поліція Києва / Facebook

В Киеве в метро 32-летняя уроженка Хмельницкой области пыталась похитить чужого ребенка. Об этом 12 декабря проинформировала пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Женщина схватила пятилетнего мальчика и потянула его за собой.

"Ей помешали мать ребенка и неравнодушные прохожие. Правоохранители задержали женщину в момент, когда она попыталась скрыться с места происшествия", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители задержали женщину.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Уроженке Хмельницкой области грозит заключение сроком до пяти лет.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/2743384689050618

Теги: Киев, метро, полиция, похищение, правоохранители, расследование, мальчик
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