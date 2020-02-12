В Киеве женщина пыталась похитить в метро чужого ребенка – полиция

В столичном метро женщина схватила пятилетнего мальчика и потянула его за собой, но ей помешали мать ребенка и прохожие, рассказали в полиции Киева.

Уроженке Хмельницкой области грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Поліція Києва / Facebook

В Киеве в метро 32-летняя уроженка Хмельницкой области пыталась похитить чужого ребенка. Об этом 12 декабря проинформировала пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Женщина схватила пятилетнего мальчика и потянула его за собой.

"Ей помешали мать ребенка и неравнодушные прохожие. Правоохранители задержали женщину в момент, когда она попыталась скрыться с места происшествия", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители задержали женщину.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Уроженке Хмельницкой области грозит заключение сроком до пяти лет.