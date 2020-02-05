Черниговский суд дважды отпустил под домашний арест подозреваемого в похищении экс-мэра Херсона

В середине января фигурант дела о похищении экс-мэра Херсона Владимира Сальдо Денис Пащенко пытался вылететь из Украины, но его задержали пограничники в киевском аэропорту, так как по решению суда он не имеет права покидать место проживания. Несмотря на это, суд оставил его под домашним арестом.

Пащенко был объявлен в национальный розыск 6 марта 2017 года, а в международный – 1 ноября 2018 года, отмечает "Апостроф" Скриншот: tsn.ua

Коллегия судей Черниговского апелляционного суда под председательством судьи Валентины Антипец повторно отпустила под домашний арест Дениса Пащенко – подозреваемого по делу о похищении экс-мэра Херсона Владимира Сальдо. Об этом со ссылкой на адвоката Андрея Кудрика пишет 5 февраля издание "Апостроф".

Защитник сообщил, что в середине января Пащенко пытался вылететь из Украины, но его задержали пограничники в киевском аэропорту, так как по решению суда он не имеет права покидать место проживания.

"После этого, при повторном рассмотрении ходатайства о содержании его под стражей, коллегия судей Черниговского апелляционного суда под председательством судьи Антипец определила меру пресечения: содержание под домашним арестом. Вместо ареста у мошенника, неоднократно побывавшего за решеткой, фигуранта многих уголовных производств, в том числе и дела о похищении экс-мэра Херсона Владимира Сальдо, Дениса Пащенко – запрет покидать временное жилище в Чернигове с 21 часа до 7 часов утра", – рассказал журналистам Кудрик.

Он напомнил, что в январе прошлого года Пащенко задержали в Швейцарии по подозрению в похищении Сальдо, в ноябре его экстрадировали в Украину.

"3 января 2020 года, несмотря на ходатайство следователя и прокуратуры продлить содержание под стражей, следственным судьей Овсиенко ему была избрана мера пресечения в виде личного обязательства", – отметил адвокат.

Сальдо был городским головой Херсона в 2002–2012 годах, являлся депутатом Верховной Рады VII созыва.

О Денисе Пащенко стало известно после того, как Сальдо в августе 2016 года оказался в тюрьме в Доминиканской Республике. Политика задержали по подозрению в похищении человека и пытках. Сальдо вернулся в Херсон в декабре 2016 года и заявил, что жертвой, наоборот, был он. На встрече с Пащенко в Доминикане политик обсуждал вопросы бизнеса, но переговоры завершились похищением.

По данным следствия, Пащенко с мобильного телефона Сальдо направлял помощнице экс-мэра сообщения о физическом издевательстве над ним, угрожал убить экс-мэра, требуя $2 млн. Родственники и партнеры политика были вынуждены передать Пащенко права на ряд объектов недвижимости, автомобили и другое имущество на сумму свыше 3,38 млн грн.

В марте 2017 года Пащенко заочно сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 (требование передачи имущества или права на имущество с угрозой насилия над потерпевшим и его близкими родственниками (вымогательство), с угрозой убийства, что нанесло значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса.

В национальный розыск Пащенко был объявлен 6 марта 2017 года, а в международный – 1 ноября 2018 года, отмечает "Апостроф".