Станцию метро "Дорогожичи" в Киеве хотят переименовать

Станцию киевского метро "Дорогожичи" хотят переименовать в "Бабий Яр", так как она находится непосредственно на исторической территории урочища Бабий Яр.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" инициировал переименование станции киевского метро "Дорогожичи" в станцию "Бабий Яр". С таким обращением общественная организация уже обратилась на имя городского головы Киева Виталия Кличко, сообщается 11 февраля на сайте центра.

Как объяснили в мемориальном центре, такая инициатива связана с тем, что станция метро "Дорогожичи" расположена непосредственно на исторической территории урочища Бабий Яр, где в 1941–1943 годах происходили массовые расстрелы.

"Такой шаг станет данью памяти и уважения к героизму всех жертв Бабьего Яра, а также всех пострадавших от этой страшной трагедии", – говорится в сообщении.

29 сентября 2019 года прошла 78-я годовщина трагедии в урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева. Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали его как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.