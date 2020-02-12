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Переименование станции метро "Дорогожичи" в Киеве рассмотрит профильная комиссия – КГГА

В случае если комиссия по вопросам наименований, созданная при киевском городском голове, согласует переименование станции метро "Дорогожичи" в станцию "Бабий Яр", инициативу вынесут на рассмотрение жителей столицы – им предложат проголосовать за или против такого переименования на официальном портале Киева. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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Переименование станции метро "Дорогожичи" внесли в повестку дня профильной комиссии
Переименование станции метро "Дорогожичи" внесли в повестку дня профильной комиссии
Фото: metro.kiev.ua

Комиссия по вопросам наименований, созданная при киевском городском голове, рассмотрит предложение по переименованию станции метро "Дорогожичи" в станцию "Бабий Яр". Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации 12 февраля.

"Если комиссия примет положительное решение о переименовании, на официальном портале Киева начнется электронное голосование, которое продлится два месяца. Во время этого этапа все жители города смогут проголосовать за или против такой инициативы или предоставить свое предложение", – сказано в релизе.

Комиссия повторно рассмотрит инициативу по итогам голосования на портале и, в зависимости от этих результатов обсуждения, решит, рекомендовать вынесение вопроса на сессию Киевсовета или нет.

В КГГА отметили, что получили соответствующее предложение от Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" общественной организации "Марш памяти". По данным госгорадминистрации, вопрос включен в повестку дня заседания комиссии, однако дата заседания еще не определена.

Такая инициатива связана с тем, что станция метро "Дорогожичи" расположена непосредственно на исторической территории урочища Бабий Яр, где в 1941–1943 годах происходили массовые расстрелы, объясняли в мемориальном центре.

29 сентября 2019 года прошла 78-я годовщина трагедии в урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева. Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали его как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

Теги: метро, КГГА, Бабий Яр, переименование, Дорогожичи
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