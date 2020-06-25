"То ли силикон слоится, то ли тень", "Красавица". Тина Кароль на селфи-видео крупным планом показала грудь

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала фигуру в платье с откровенным декольте.

На официальной фан-странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram разместили ролик, в котором она запечатлена в желтом платье на тонких бретелях.

"Доброе утро, друзья! Всем отличного летнего дня!" – говорится в подписи к видео.

Подписчики прокомментировали ролик.

"Не поняла. То ли силикон слоится на левой груди, то ли тень", – прокомментировала lubchujulia.

"Красавица", – написал bboperdomo.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.