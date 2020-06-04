"Мотиватор к спорту на самоизоляции". Кароль сделала зарядку, стоя вниз головой

Украинская певица Тина Кароль опубликовала ролик занятий спортом в необычном положении.

На фан-странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram разместили ролик, в котором она, стоя вниз головой, делает движения ногами, упираясь о стену.

Поклонники певицы поставили эмодзи "сердце", "палец вверх".

"Мотиватор к спорту на самоизоляции", – отметила orlova_polina03.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * #ТинаКароль #TinaKarol Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina) 3 Июн 2020 в 5:15 PDT

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.