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04 июня, 2020
 
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"Мотиватор к спорту на самоизоляции". Кароль сделала зарядку, стоя вниз головой

Украинская певица Тина Кароль опубликовала ролик занятий спортом в необычном положении.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тина Кароль приняла необычное положение для зарядки
Тина Кароль приняла необычное положение для зарядки
Фото: tina_karol / Instagram

На фан-странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram разместили ролик, в котором она, стоя вниз головой, делает движения ногами, упираясь о стену.

Поклонники певицы поставили эмодзи "сердце", "палец вверх".

"Мотиватор к спорту на самоизоляции", – отметила orlova_polina03.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Теги: спорт, Тина Кароль, зарядка
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