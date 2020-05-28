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28 мая, 2020
 
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"У нас жопа". Ефросинина рассказала, почему Полякова не пришла к ней на интервью

По словам украинской телеведущей Маши Ефросининой, из-за того, что певица Оля Полякова не приехала на интервью, она потеряла деньги. Телеведущая подчеркнула, что отмена интервью не помешала Поляковой во время карантина пригласить ее к себе в прямой эфир. "Я охренела", – призналась Ефросинина.

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Ефросинина: Я сидела и понимала браво! Я хочу так уметь
Ефросинина: Я сидела и понимала – браво! Я хочу так уметь
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина заявила, что певица Оля Полякова отменила заранее согласованное интервью в последний момент. Об этом она рассказала в эфире передачи, которая выходит на YouTube-канале "Ходят слухи".

По словам Ефросининой, о том, что интервью не состоится, она поняла по поведению своего продюсера.

"Записали гостя. Сидим, ждем. Смотрю, наш продюсер – белого цвета, вот такие шары выкатываются, и она начинает носиться. И я чувствую, что у нас жопа", – рассказала Ефросинина. 

Ведущая объяснила: Полякова накануне записи интервью сказала своему менеджеру, что она не готова. 

"Но это Оля. Ее надо знать. Это человек – пахарь. И все, чем она компенсирует себе эту пахоту – это перепады настроения. Я их видела. Это случился тот самый вариант. Интервью мы свернули, я потеряла деньги – я плачу за локации, плачу операторам. Если бы это был кто-то другой, я бы позвонила и эти отношения закончила навсегда", – подчеркнула Ефросинина. 

Она рассказала, что во время карантина получила приглашение от Поляковой стать гостьей прямого эфира на ее странице в Instagram.

"И вот тут, конечно, я аплодирую стоя Оле. Я охренела. Я сидела и понимала – браво, Оля! Я хочу так уметь", – призналась Ефросинина. По словам ведущей, после прямого эфира Полякова позвонила и попросила прощения.

Сейчас телеведущая и певица договариваются о новом интервью. 

ВИДЕО
Видео: Ходят слухи / YouTube

Участники авторской программы Маши Ефросининой "Экзамен" отвечают на заранее подготовленные вопросы, вытягивая их наугад из стопки сердец. Первым участником "Экзамена" стала украинский фотограф Соня Плакидюк.

Ранее Ефросинина говорила, что певица Тина Кароль отказывает ей в интервью. 

Теги: Украина, телеведущая, Тина Кароль, Оля Полякова, певица, Маша Ефросинина
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