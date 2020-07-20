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20 июля, 2020
 
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Kazka, Кароль, Билык, Повалий, Витер. В Витебске состоялся "День Украины". Видео

На сцене музыкального фестиваля "Славянский базар в Витебске" в 2020 году выступили украинские певицы Тина Кароль, Таисия Повалий, Ирина Билык, певец Геннадий Витер. Также в Беларусь приехали группы Kazka и ТIK.

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Фестиваль "Славянский базар" проходит в Витебске с 1992 года
Фестиваль "Славянский базар" проходит в Витебске с 1992 года
Фото: Славянский базар в Витебске / Facebook

Во время Международного фестиваля культуры и искусств "Славянский базар в Витебске" состоялся День Украины. Видео выступления украинских артистов на сцене фестиваля обнародовано на YouTube-канале Lucky Bro Live. 

Участниками Дня Украины, который проходил под девизом "С Украиной в сердце" стали певец и продюсер Геннадий Витер, певицы Ирина Билык, Тина Кароль, Таисия Повалий, квартет "Гетьман", группы Kazka и ТІК, музыкальный проект Liuku. 

ВИДЕО
Видео: Lucky Bro Live / YouTube

По словам музыкального продюсера  Виктории Коханой, привлечь топовых украинских артистов к выступлению в большом выездном концерте в период карантина было сложно, сообщается на странице фестиваля в Facebook. 

https://www.facebook.com/festivalvitebsk/posts/2783535821751780

"Славянский базар" проходит в Витебске с 1992 года. Среди победителей фестиваля значатся певицы Таисия Повалий (1993), Руслана (1996), певец Влад Сытник (2017). 

Теги: Беларусь, Ирина Билык, Славянский базар, Kazka, Геннадий Витер, Витебск
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