  Kazka, Кароль, Билык, Повалий, Витер. В Витебске состоялся "День Украины". Видео

На сцене музыкального фестиваля "Славянский базар в Витебске" в 2020 году выступили украинские певицы Тина Кароль, Таисия Повалий, Ирина Билык, певец Геннадий Витер. Также в Беларусь приехали группы Kazka и ТIK.

Фестиваль "Славянский базар" проходит в Витебске с 1992 года Фото: Славянский базар в Витебске / Facebook

Во время Международного фестиваля культуры и искусств "Славянский базар в Витебске" состоялся День Украины. Видео выступления украинских артистов на сцене фестиваля обнародовано на YouTube-канале Lucky Bro Live.

Участниками Дня Украины, который проходил под девизом "С Украиной в сердце" стали певец и продюсер Геннадий Витер, певицы Ирина Билык, Тина Кароль, Таисия Повалий, квартет "Гетьман", группы Kazka и ТІК, музыкальный проект Liuku.

ВИДЕО

Видео: Lucky Bro Live / YouTube

По словам музыкального продюсера Виктории Коханой, привлечь топовых украинских артистов к выступлению в большом выездном концерте в период карантина было сложно, сообщается на странице фестиваля в Facebook.

"Славянский базар" проходит в Витебске с 1992 года. Среди победителей фестиваля значатся певицы Таисия Повалий (1993), Руслана (1996), певец Влад Сытник (2017).