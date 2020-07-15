ОБСЕ впервые не пришлет наблюдателей на выборы в Беларусь

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не получила приглашение от властей Беларуси на президентские выборы, об этом сказано в официальном заявлении ОБСЕ.

В ОБСЕ выразили обеспокоенность тем, что кандидаты на должность президента Беларуси были запуганы, а активисты оппозиции арестованы Фото: EPA

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не будет направлять миссию наблюдателей на президентские выборы в Беларуси, об этом ОБСЕ проинформировала министерство иностранных дел страны, сообщается в заявлении ОБСЕ, которое опубликовано 15 июля.

"Отсутствие своевременного приглашения более чем через два месяца после объявления о выборах не позволило Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека наблюдать за ключевыми аспектами избирательного процесса", – отметила директор Бюро Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

Она отметила, что отсутствие приглашения отражает отсутствие приверженности сотрудничеству с наблюдателями ОБСЕ на выборах. Гисладоттир выразила обеспокоенность сообщениями о том, что кандидаты на должность президента были запуганы, а активисты оппозиции арестованы.

Директор Бюро ОБСЕ по демократическим свободам призвала власти Беларуси принять незамедлительные меры для защиты основных свобод граждан страны.

Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа.

Всего ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. Помимо действующего главы государства Александра Лукашенко на пост главы государства претендуют сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская и лидер партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.

Одним из главных соперников Лукашенко называли банкира Бабарико. Он был заключен под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях. 15 июля ЦИК отказал Бабарико в регистрации.

14 июля на акциях протеста в Беларуси задержали более 250 человек. Поводом к акциям послужил отказ Центризбиркома Беларуси зарегистрировать кандидатами на пост президента оппозиционеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.