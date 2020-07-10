Билык: Мама красиво оделась и ехала ко мне. Абсолютно мгновенно ее сердце перестало биться

Украинская певица Ирина Билык спустя полтора месяца после смерти матери рассказала о причинах смерти 72-летней Анны Билык.

Украинская певица Ирина Билык в интервью изданию "Телегид" рассказала о причинах смерти своей матери Анны Билык, которая умерла 22 мая в возрасте 72 лет.

По словам певицы, смерть наступила мгновенно.

"Ничто не предвещало беды. Мама красиво оделась и как раз ехала ко мне. Везла подарки, и абсолютно мгновенно ее сердце перестало биться. Она ушла в день Святого Николая, и многие родные и близкие говорят о том, что папа забрал ее к себе. У них была такая большая любовь, что он на том свете не смог без нее. И вот так получилось, совершенно неожиданно для всех нас. Моя мама упала возле дома", – рассказала Билык.

Певица призналась, что накануне смерти матери ей приснился плохой сон.

"Я знала – что-то может случиться. Но, естественно, порой не хочется верить в сны. За несколько дней до того, как мама ушла, мы говорили с ней о ее смерти. Она смеялась и говорила, что будет жить до 84 лет, что ей столько предсказали гадалки. И я была абсолютно спокойна", – призналась певица.

Анна Билык умерла 22 мая. О ее смерти Ирина Билык сообщила на своей странице в Facebook.

"Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о маме. Целое утро думала о том, как это будет красиво и как моей маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по-своему. Моя мамочка услышит эту песню уже на небесах. Прощай, любимая мамочка", – написала в тот день артистка.