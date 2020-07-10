Бульвар Шоубиз
 
10 июля, 2020
 
Новости

Билык: Мама красиво оделась и ехала ко мне. Абсолютно мгновенно ее сердце перестало биться

Украинская певица Ирина Билык спустя полтора месяца после смерти матери рассказала о причинах смерти 72-летней Анны Билык.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Билык: Ничто не предвещало беды
Билык: Ничто не предвещало беды
Фото: Ирина Билык / Facebook

Украинская певица Ирина Билык в интервью изданию "Телегид" рассказала о причинах смерти своей матери Анны Билык, которая умерла 22 мая в возрасте 72 лет. 

По словам певицы, смерть наступила мгновенно. 

"Ничто не предвещало беды. Мама красиво оделась и как раз ехала ко мне. Везла подарки, и абсолютно мгновенно ее сердце перестало биться. Она ушла в день Святого Николая, и многие родные и близкие говорят о том, что папа забрал ее к себе. У них была такая большая любовь, что он на том свете не смог без нее. И вот так получилось, совершенно неожиданно для всех нас. Моя мама упала возле дома", – рассказала Билык.

Певица призналась, что накануне смерти матери ей приснился плохой сон. 

"Я знала – что-то может случиться. Но, естественно, порой не хочется верить в сны. За несколько дней до того, как мама ушла, мы говорили с ней о ее смерти. Она смеялась и говорила, что будет жить до 84 лет, что ей столько предсказали гадалки. И я была абсолютно спокойна", – призналась певица. 

Анна Билык умерла 22 мая. О ее смерти Ирина Билык сообщила на своей странице в Facebook.

"Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о маме. Целое утро думала о том, как это будет красиво и как моей маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по-своему. Моя мамочка услышит эту песню уже на небесах. Прощай, любимая мамочка", – написала в тот день артистка.

Теги: Украина, смерть, Ирина Билык, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Русская православная церковь и спецслужбы
Записки бывшего подполковника КГБ: Русская православная церковь и спецслужбы
Владимир ПОПОВ
  Виктор Ляшко: Хотел бы я стать мэром Киева? Думаю, мало кто ответил бы "нет" на такое предложение
  Виктор Ляшко: Хотел бы я стать мэром Киева? Думаю, мало кто ответил бы "нет" на такое предложение
Алеся БАЦМАН
"Европа и США отвлечены, им не до вас". Почему все заговорили о новом возможном вторжении России в Украину
"Европа и США отвлечены, им не до вас". Почему все заговорили о новом возможном вторжении России в Украину
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Петарда". Старшая дочь Глюк'оZы в дебютном клипе показала свои сны. Видео
  "Петарда". Старшая дочь Глюк'оZы в дебютном клипе показала свои сны. Видео
"Красотки". Экс-жена Остапчука побывала на вечеринке, которую нельзя забыть
"Красотки". Экс-жена Остапчука побывала на вечеринке, которую нельзя забыть
"Ты мой воздух и ты это знаешь". 38-летняя Крапивина довела 17-летнюю дочь до слез
"Ты мой воздух и ты это знаешь". 38-летняя Крапивина довела 17-летнюю дочь до слез
  Дочь Добкина в ретрообразе выпустила песню "Санта-Барбара"
  Дочь Добкина в ретрообразе выпустила песню "Санта-Барбара"
Собчак крупным планом показала травмированный нос. Фото
Собчак крупным планом показала травмированный нос. Фото
Дочь Кричевского получила диплом стоматолога
Дочь Кричевского получила диплом стоматолога
Билык: Мама красиво оделась и ехала ко мне. Абсолютно мгновенно ее сердце перестало биться
Билык: Мама красиво оделась и ехала ко мне. Абсолютно мгновенно ее сердце перестало биться
  "Песня для всех влюбленных!". Лазарев выпустил трек "Я не могу молчать". Аудио
  "Песня для всех влюбленных!". Лазарев выпустил трек "Я не могу молчать". Аудио
  "НеВоНа". Alyosha в новом клипе предстала в образе брюнетки. Видео
  "НеВоНа". Alyosha в новом клипе предстала в образе брюнетки. Видео
Похудевшая на 45 килограммов Джессика Симпсон смогла надеть джинсы, которые носила 14 лет назад. Фото до и после похудения
Похудевшая на 45 килограммов Джессика Симпсон смогла надеть джинсы, которые носила 14 лет назад. Фото до и после похудения
"Лапули". Tarabarova на позднем сроке беременности отправилась на свидание с мужем
"Лапули". Tarabarova на позднем сроке беременности отправилась на свидание с мужем
  "Не хочу его кончать!". Вышел клип на трек Last Dance заявившей о распаде группы "Время и Стекло". Видео
  "Не хочу его кончать!". Вышел клип на трек Last Dance заявившей о распаде группы "Время и Стекло". Видео
"Топим жир!". alyona alyona показала первые результаты похудения. Фото
"Топим жир!". alyona alyona показала первые результаты похудения. Фото
Обладательницу самой большой натуральной груди в Украине внесли в Национальный реестр рекордов. Фото
Обладательницу самой большой натуральной груди в Украине внесли в Национальный реестр рекордов. Фото
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Эту движуху могу спасти только я". Яма создал страницу в TikTok
"Эту движуху могу спасти только я". Яма создал страницу в TikTok
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS