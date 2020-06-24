"Увидимся накануне Нового года". Билык перенесла концерты с сентября на декабрь

Народная артистка Украины Ирина Билык на своей странице в Instagram заявила, что ее выступления в рамках юбилейного тура "50" переносятся на декабрь 2020 года.
"Шоу состоится. Увидимся с вами накануне Нового года", – написала певица, подчеркнув, что обновленный график концертов можно посмотреть на ее официальном сайте.
Ранее певица сообщила, что отмененные из-за карантина концерты состоятся в сентябре.
"Очень ждем. Перенесли концерт, такая ситуация в мире, с этим надо смириться", – с пониманием отнеслись к ситуации многие поклонники творчества артистки.
"Это все хорошо. Я понимаю всю эту ситуацию. Был готов прилететь на концерты в сентябре, но декабрь – уже слишком. Как можно вернуть деньги?" – интересуются у певицы фолловеры.
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Шоу відбудеться! Побачимося з вами напередодні головного святкування року: Католицького Різдва Христового та Нового року Чекаю дуже!!! * Оновлені дати моі * х Ювілеи * них концертів у Києві: * * * 6 квiтня 2020 перенесено на 17 грудня 2020 7 квiтня 2020 перенесено на 18 грудня 2020 #іринабілик #ювілеи * нии * концерт #всеукраі * нськии * ювілеи * нии * тур
Ирина Билык окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. С детства занималась музыкой. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов.
В авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман в день своего 50-летия певица призналась, что считает возраст своей гордостью и поэтому заявила о нем на афише юбилейного концерта.
"Киевские концерты, которые должны были состояться в мой день рождения – 6-го и 7 апреля – перенеслись на 29-е и 30 сентября. Я успела проехать только шесть городов, расположенных в восточной Украине. Осталось еще 30 концертов, но они будут, конечно же, после карантина. График концертов будет опубликован у меня на сайте. Уверена, что поклонники с пониманием относятся к тому, что произошло", – сообщила тогда певица.