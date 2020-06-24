Бульвар Шоубиз
 
24 июня, 2020
 
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"Увидимся накануне Нового года". Билык перенесла концерты с сентября на декабрь

Народная артистка Украины Ирина Билык анонсировала на конец декабря концерты, которые из-за карантина были отменены в апреле и запланированы на сентябрь.

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Билык: Шоу состоится
Билык: Шоу состоится
Фото: Ирина Билык / Facebook

Народная артистка Украины Ирина Билык на своей странице в Instagram заявила, что ее выступления в рамках юбилейного тура "50" переносятся на декабрь 2020 года.

"Шоу состоится. Увидимся с вами накануне Нового года", – написала певица, подчеркнув, что обновленный график концертов можно посмотреть на ее официальном сайте.

Ранее певица сообщила, что отмененные из-за карантина концерты состоятся в сентябре.

"Очень ждем. Перенесли концерт, такая ситуация в мире, с этим надо смириться", – с пониманием отнеслись к ситуации многие поклонники творчества артистки.

"Это все хорошо. Я понимаю всю эту ситуацию. Был готов прилететь на концерты в сентябре, но декабрь – уже слишком. Как можно вернуть деньги?" – интересуются у певицы фолловеры.

Ирина Билык окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. С детства занималась музыкой. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов.

В авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман в день своего 50-летия певица призналась, что считает возраст своей гордостью и поэтому заявила о нем на афише юбилейного концерта.

"Киевские концерты, которые должны были состояться в мой день рождения – 6-го и 7 апреля – перенеслись на 29-е и 30 сентября. Я успела проехать только шесть городов, расположенных в восточной Украине. Осталось еще 30 концертов, но они будут, конечно же, после карантина. График концертов будет опубликован у меня на сайте. Уверена, что поклонники с пониманием относятся к тому, что произошло", – сообщила тогда певица.

Теги: Украина, концерт, карантин, Ирина Билык, певица
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