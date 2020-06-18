"Я в шоке!" Билык эмоционально прокомментировала творчество 21-летнего сына

Народная артистка Украины певица Ирина Билык разместила в Instagram фото своего старшего сына Глеба Оверчука, которому 18 июня исполнился 21 год.
"Это мой Глеб!￼ Сегодня ему 21!￼ А это его рисунки. Я в шоке! Гениально", – подписала она публикацию.
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Это мой Глеб! * Сегодня ему 21! * А это его рисунки...я в шоке! Гениально !! С Днём Рождения,моя Звезда! #happybirthday #сднемрождениясыночек
Певица разместила также фотографии художественных работа сына-именинника.
"Он у вас необычный, простой и гениальный! Очень красивый мальчик", – отреагировали на фотографии работ Оверчука фолловеры певицы.
Ирина Билык родилась 6 апреля 1970 года в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. С детства занималась музыкой. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов.
Глеб Оверчук – сын Билык от модели Андрея Оверчука. Он родился 18 июня 1999 года.
В настоящее время певица замужем за режиссером Асланом Ахмадовым. Пара воспитывает сына Табриза, который родился в декабре 2015 года. Ребенка супругам родила суррогатная мать.