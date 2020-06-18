"Я в шоке!" Билык эмоционально прокомментировала творчество 21-летнего сына

Народная артистка Украины певица Ирина Билык показала работы своего старшего сына Глеба Оверчука, которому 18 июня исполнился 21 год. По словам Билык, она считает его творчество гениальным.

Народная артистка Украины певица Ирина Билык разместила в Instagram фото своего старшего сына Глеба Оверчука, которому 18 июня исполнился 21 год.

"Это мой Глеб!￼ Сегодня ему 21!￼ А это его рисунки. Я в шоке! Гениально", – подписала она публикацию.

Певица разместила также фотографии художественных работа сына-именинника.

Фото: bilyk_iryna / Instagram



"Он у вас необычный, простой и гениальный! Очень красивый мальчик", – отреагировали на фотографии работ Оверчука фолловеры певицы.

Фото: bilyk_iryna / Instagram



Ирина Билык родилась 6 апреля 1970 года в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. С детства занималась музыкой. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов.

Глеб Оверчук – сын Билык от модели Андрея Оверчука. Он родился 18 июня 1999 года.

В настоящее время певица замужем за режиссером Асланом Ахмадовым. Пара воспитывает сына Табриза, который родился в декабре 2015 года. Ребенка супругам родила суррогатная мать.