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18 июня, 2020
 
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"Я в шоке!" Билык эмоционально прокомментировала творчество 21-летнего сына

Народная артистка Украины певица Ирина Билык показала работы своего старшего сына Глеба Оверчука, которому 18 июня исполнился 21 год. По словам Билык, она считает его творчество гениальным.

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Билык мать двух сыновей
Билык – мать двух сыновей
Фото: Ирина Билык / Facebook

Народная артистка Украины певица Ирина Билык разместила в Instagram фото своего старшего сына Глеба Оверчука, которому 18 июня исполнился 21 год. 

"Это мой Глеб!￼ Сегодня ему 21!￼ А это его рисунки. Я в шоке! Гениально", – подписала она публикацию. 

Певица разместила также фотографии художественных работа сына-именинника.

Фото: bilyk_iryna / Instagram
Фото: bilyk_iryna / Instagram

"Он у вас необычный, простой и гениальный! Очень красивый мальчик", – отреагировали на фотографии работ Оверчука фолловеры певицы. 

Фото: bilyk_iryna / Instagram
Фото: bilyk_iryna / Instagram

Ирина Билык родилась 6 апреля 1970 года в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. С детства занималась музыкой. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов.

Глеб Оверчук – сын Билык от модели Андрея Оверчука. Он родился 18 июня 1999 года. 

В настоящее время певица замужем за режиссером Асланом Ахмадовым. Пара воспитывает сына Табриза, который родился в декабре 2015 года. Ребенка супругам родила суррогатная мать

Теги: Ирина Билык, певица
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