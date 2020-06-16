"Первые три дня думала, что умру". Вопрос Билык об эффективности интервального голодания спровоцировал дискуссию в соцсети

Певица Ирина Билык заявила о намерении перейти на интервальное голодание, известное как диета 16/8.

Народная артистка Украины Ирина Билык заявила о намерении похудеть с помощью интервального голодания. Об этом она написала на странице в Instagram.

"Решила попробовать новую диету, всем известную 16/8. Кто-то из вас уже пробовал ее? Плюсы? Минусы? Довольны ли результатом?" – написала она.

Вопросы певицы вызвали среди ее фолловеров оживленную дискуссию.

"Зачем? Вам не нужна диета, мы вас любим такой, какая вы есть", – принялись отговаривать певицу от задуманного ее фаны.

"Практикую, уже похудела на 20 килограммов", – описывают достоинства интервального голодания подписчики.

"Пробовал. Лучше бы не пробовал. А если честно, то такой режим противоестественен для организма", – пишут пользователи соцсети.

"Первые три дня думала, что умру, а потом так привыкла, что до сих пор есть не хочу", – делятся опытом подписчики, подчеркнув, что за месяц потеряли девять килограммов.

"Все почему-то думают, что это тяжело и невозможно, но оказалось – возможно все. Единственное, я бы посоветовала сдать анализы на инсулиновую резистентность", – рекомендуют фолловеры.

Ирина Билык родилась 6 апреля 1970 года в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. С детства занималась музыкой. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов.

Интервальное голодание предусматривает длительный отказ от еды в течение суток. Например, интервальное голодание по системе 16/8 означает отказ от пищи на 16 часов. В течение оставшихся восьми часов можно питаться определенным набором продуктов.