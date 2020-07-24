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24 июля, 2020
 
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"Мой герой". Тина Кароль показала 11-летнего сына

На одном из снимков украинская певица Тина Кароль позирует с 11-летним сыном Вениамином, прижимаясь друг к другу лбами.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кароль родила сына в ноябре 2008 года
Кароль родила сына в ноябре 2008 года
Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook

Украинская певица Тина Кароль на официальной странице в Facebook опубликовала фотографии, на которых запечатлена в компании 11-летнего сына Вениамина.

На первой фотографии мать и сын с улыбкой смотрят в камеру, а на втором снимке позируют, прижимаясь друг к другу лбами.

"Мой герой", – подписала она публикацию.

https://www.facebook.com/tina.karol/posts/3434743276536880

Сына Вениамина Тина Кароль родила 18 ноября 2008 года от Евгения Огира, за которого вышла замуж в 2008 году на Мальдивах.

Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.

Вениамин живет и учится в Великобритании, в Лондоне, а на летние каникулы приехал в Украину.

Осенью минувшего года певица поделилась с фолловерами снимком сына, сделав скриншот во время видеосвязи с ним.

Теги: Украина, Великобритания, Тина Кароль, певица, Вениамин Огир, Евгений Огир
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