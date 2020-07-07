1500 женских фото. Пономарев презентовал видео на зажигательный трек "Гарна"
Украинский певец Александр Пономарев на своем канале в YouTube презентовал видео на лирическую композицию "Гарна". "Певец решил подарить всем женщинам зажигательный летний хит – протуберанцы положительных ощущений гарантированы", – говорится в анонсе видео. По словам Пономарева, клип смонтирован из порядка полутора тысяч женских фотографий, которые прислали артисту его поклонницы – они мелькают в иллюминаторе яхты на фоне снимка Пономарева, который запечатлен на палубе. "Что бы ни случилось в жизни, помните – вы красивые!" – заявил Пономарев в Instagram, презентуя новое видео.
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