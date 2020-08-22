ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Главный советник Израиля по COVID-19 призвал Зеленского запретить паломничество хасидов в этом году

Израильский советник по вопросам коронавируса Ронни Гамзу в письме к президенту Владимиру Зеленскому выразил опасения, что во время пандемии паломничество хасидов в Умань Черкасской области может вызвать массовое заражение как местного населения, так и паломников.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каждую осень в Умань для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира
Каждую осень в Умань для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира
Фото: EPA

Главный советник Израиля по вопросам эпидемии коронавируса Ронни Гамзу направил президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, в котором призвал запретить паломничество хасидов в Умань Черкасской области. Об этом 22 августа сообщило агентство Reuters, в распоряжении которого есть указанное письмо.

Гамзу выразил опасения, что во время пандемии такое собрание может вызвать массовое заражение коронавирусом как местного населения, так и паломников. Это, по его словам, станет "тяжелым бременем" для медицинских систем двух стран.

Советник "настоятельно призвал ввести запрет на эти празднования в текущем году в рамках усилий всего мирового сообщества по остановке этой ужасной пандемии".

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

14 июля мэр Умани Александр Цебрий опубликовал документ МИД, в котором центральным и местным органам власти предписано рассмотреть альтернативные варианты празднования Рош а-Шана, например: участие в праздновании ограниченного количества представителей иудейской общины, онлайн-трансляцию богослужений. Отмена обычного формата праздника мотивировалась тем, что Израиль находится в "красной" зоне по показателям заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19; кроме того, в Украине запрещено проведение массовых мероприятий, существуют сложности в создании большого количества мест для обсервации, а также в контроле правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

В объединенной еврейской общине Украины отметили, что этот документ не означает официального запрета на паломничество хасидов в Умань.

В минздраве Израиля выступили против разрешения паломникам-хасидам прибывать в Умань на празднование Рош а-Шана.

Вопреки карантину, в Украину могут приехать до 10 тыс. хасидов, заявил 11 августа министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

17 августа Цебрий заявил, что готов блокировать въезд в город в случае приезда хасидов на празднование Рош а-Шана. В тот же день Кабмин Украины ограничил возможность посещения Умани хасидами.

18 августа правительства Украины и Израиля призвали всех паломников, которые планируют принять участие в праздновании Рош а-Шана в Умани Черкасской области, воздержаться от поездки из-за эпидемии коронавируса.

Теги: Израиль, Умань, хасиды, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
Балерина Шишпор получила звание народной артистки Украины
Балерина Шишпор получила звание народной артистки Украины
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как ему снимают грим после съемок
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как ему снимают грим после съемок
"Этот язык ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
"Этот язык – ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
  Save The Day. Мэрайя Кэри записала новый трек с Лорин Хилл. Аудио
  Save The Day. Мэрайя Кэри записала новый трек с Лорин Хилл. Аудио
Судебные записи в штате Техас – виды, значение
Судебные записи в штате Техас – виды, значение PR
  Entrepreneur. Фаррелл Уильямс и Джей Зи выпустили клип. Видео
  Entrepreneur. Фаррелл Уильямс и Джей Зи выпустили клип. Видео
  Барских спел дуэтом с армянским певцом Джаро. Аудио
  Барских спел дуэтом с армянским певцом Джаро. Аудио
alyona alyona рассказала, как старшеклассник Лева пытался ей навредить
alyona alyona рассказала, как старшеклассник Лева пытался ей навредить
В семь или восемь лет? Козловский запутался в рассказах о первом сексе
В семь или восемь лет? Козловский запутался в рассказах о первом сексе
"Женщина-кошка". Мейхер восхитила соцсети пластичностью. Видео
"Женщина-кошка". Мейхер восхитила соцсети пластичностью. Видео
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
  "Белый танец". Полякова презентовала оду женской смелости и отчаянию. Аудио
  "Белый танец". Полякова презентовала оду женской смелости и отчаянию. Аудио
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
Ефремов в суде выдвинул требование к Тихановской Telegram-канал Life Shot
Ефремов в суде выдвинул требование к Тихановской – Telegram-канал Life Shot
Мужа Легкоступовой отвели от гроба СМИ
Мужа Легкоступовой отвели от гроба – СМИ
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
Сын Ротару показал улицу в Черновцах, названную в честь его отца
Сын Ротару показал улицу в Черновцах, названную в честь его отца
alyona alyona снялась в купальнике после похудения
alyona alyona снялась в купальнике после похудения
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS