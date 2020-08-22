Главный советник Израиля по COVID-19 призвал Зеленского запретить паломничество хасидов в этом году

Израильский советник по вопросам коронавируса Ронни Гамзу в письме к президенту Владимиру Зеленскому выразил опасения, что во время пандемии паломничество хасидов в Умань Черкасской области может вызвать массовое заражение как местного населения, так и паломников.

Каждую осень в Умань для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира Фото: EPA

Главный советник Израиля по вопросам эпидемии коронавируса Ронни Гамзу направил президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, в котором призвал запретить паломничество хасидов в Умань Черкасской области. Об этом 22 августа сообщило агентство Reuters, в распоряжении которого есть указанное письмо.

Гамзу выразил опасения, что во время пандемии такое собрание может вызвать массовое заражение коронавирусом как местного населения, так и паломников. Это, по его словам, станет "тяжелым бременем" для медицинских систем двух стран.

Советник "настоятельно призвал ввести запрет на эти празднования в текущем году в рамках усилий всего мирового сообщества по остановке этой ужасной пандемии".

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

14 июля мэр Умани Александр Цебрий опубликовал документ МИД, в котором центральным и местным органам власти предписано рассмотреть альтернативные варианты празднования Рош а-Шана, например: участие в праздновании ограниченного количества представителей иудейской общины, онлайн-трансляцию богослужений. Отмена обычного формата праздника мотивировалась тем, что Израиль находится в "красной" зоне по показателям заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19; кроме того, в Украине запрещено проведение массовых мероприятий, существуют сложности в создании большого количества мест для обсервации, а также в контроле правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

В объединенной еврейской общине Украины отметили, что этот документ не означает официального запрета на паломничество хасидов в Умань.

В минздраве Израиля выступили против разрешения паломникам-хасидам прибывать в Умань на празднование Рош а-Шана.

Вопреки карантину, в Украину могут приехать до 10 тыс. хасидов, заявил 11 августа министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

17 августа Цебрий заявил, что готов блокировать въезд в город в случае приезда хасидов на празднование Рош а-Шана. В тот же день Кабмин Украины ограничил возможность посещения Умани хасидами.

18 августа правительства Украины и Израиля призвали всех паломников, которые планируют принять участие в праздновании Рош а-Шана в Умани Черкасской области, воздержаться от поездки из-за эпидемии коронавируса.