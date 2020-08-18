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Правительства Украины и Израиля призвали хасидов воздержаться от посещения Умани на Рош а-Шана

Ссылаясь на рекомендации министерств здравоохранения Украины и Израиля, правительства двух стран призвали хасидов-паломников планировать свой приезд в Умань на Рош а-Шана только в следующем году.

В 2020 году празднование Рош а-Шана намечено на 18 20 сентября
В 2020 году празднование Рош а-Шана намечено на 18–20 сентября
Фото: ЕРА

Правительства Украины и Израиля призвали всех паломников, которые планируют принять участие в праздновании Рош а-Шана в Умани Черкасской области, воздержаться от поездки из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном на Правительственном портале.

"По инициативе президента Украины Владимира Зеленского Рош а-Шана приобрел в Украине статус национального праздника. В то же время в этом году эпидемическая ситуация в Украине и Израиле, как и во всем мире, к сожалению, не позволяет традиционно отметить этот праздник", – говорится в заявлении.

Украинские и израильские чиновники ссылаются на предостережения Минздравов двух стран.

"Однако, для тех, кто все-таки решил посетить Умань, хотели бы подчеркнуть, что карантин в Украине распространяются на все публичные мероприятия и должен строго соблюдаться", – отмечается в документе.

Там добавили, что правительства двух стран совместно заботятся о безопасности своих граждан.

"Искренне верим, что в следующем году нам удастся вместе отпраздновать Рош а-Шана и другие праздники без каких-либо ограничений", – говорится в совместном заявлении.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

14 июля мэр Умани Александр Цебрий опубликовал документ МИД, в котором центральным и местным органам власти предписано рассмотреть альтернативные варианты празднования Рош а-Шана, например: участие в праздновании ограниченного количества представителей иудейской общины, онлайн-трансляцию богослужений. Отмена обычного формата праздника мотивировалась тем, что Израиль находится в "красной" зоне по показателям заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19; кроме того, в Украине запрещено проведение массовых мероприятий, существуют сложности в создании большого количества мест для обсервации, а также в контроле правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

В объединенной еврейской общине Украины отметили, что этот документ не означает официального запрета на паломничество хасидов в Умань.

В минздраве Израиля выступили против разрешения паломникам-хасидам прибывать в Умань на празднование Рош а-Шана.

Вопреки карантину, в Украину могут приехать до 10 тыс. хасидов, заявил 11 августа министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

17 августа Цебрий заявил, что готов блокировать въезд в город в случае приезда хасидов на празднование Рош а-Шана. В тот же день Кабмин Украины ограничил возможность посещения Умани хасидами.

Теги: Украина, Израиль, Умань, Рош а-Шана, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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