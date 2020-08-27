"Заболеваемость может подняться". Главный санврач назвал города Украины, где возможна вспышка COVID-19

По данным замглавы Минздрава Украины, главного санврача страны Виктора Ляшко, уровень заболеваемости уже растет в Черкассах и Чернигове.

В Украине есть областные центры, где может ухудшиться ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, часть которого была опубликована 27 августа.

"Мы... отслеживаем показатели, указывающие на динамику, чтобы мы могли влиять на ситуацию через нашу систему, чтобы на местах думали, где растет заболеваемость, почему растет и как. И мы можем предупреждать регионы, где наиболее опасная ситуация и где будет следующая вспышка. Сейчас мы видим, что заболеваемость может подняться в Запорожье, уже пошла в Черкассах, пошел Чернигов", – сказал он.

Главный санврач Украины отметил, что в этих городах "нет еще показателей для усиления карантинных ограничений, но есть устойчивые проценты увеличения количества случаев".

"И звоним [в регионы], и общаемся постоянно, и говорим с председателями обладминистраций, и они пытаются коммуницировать. Сегодня главы администраций – это наши партнеры. Однако вопрос опять же органов местного самоуправления, местные выборы. Это влияет на решения, хотя в начале эпидемии, в марте – апреле, такого не было", – объяснил Ляшко.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Согласно обновленному 27 августа карантинному зонированию Украины, с 31 августа в "красную" зону из числа областных центров попадают Ивано-Франковск и Черновцы.