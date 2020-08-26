В Украине адаптивный карантин продлили еще на два месяца

В связи со сложной ситуацией с заболеваемостью COVID-19 Кабинет Министров Украины принял решение продлить адаптивный карантин до 1 ноября.

Адаптивный карантин в Украине продлили до 1 ноября Фото: ЕРА

Адаптивный карантин в Украине продлен еще на два месяца – до 1 ноября. Такое решение принято на заседании Кабинета Министров Украины 26 августа, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Разделение областей по карантинным зонам также будет действовать до 31 октября включительно.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, решение продиктовано тем, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине остается сложной.

Также будет рассмотрена возможность доступа региональных властей к приложению "Дій вдома" для лучшего контроля за соблюдением украинцами карантинных мер.