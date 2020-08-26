В Украине адаптивный карантин продлили еще на два месяца

Адаптивный карантин в Украине продлен еще на два месяца – до 1 ноября. Такое решение принято на заседании Кабинета Министров Украины 26 августа, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Разделение областей по карантинным зонам также будет действовать до 31 октября включительно.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, решение продиктовано тем, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине остается сложной.
Также будет рассмотрена возможность доступа региональных властей к приложению "Дій вдома" для лучшего контроля за соблюдением украинцами карантинных мер.
20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.
22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
По состоянию на 26 августа количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 110 085, 2354 человека скончались, 53 454 пациента уже выздоровели.