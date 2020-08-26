В Украине коронавирусом заразились еще 1,6 тыс. человек

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заразились еще 1670 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Это на 12 человек больше, чем накануне.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 110 085, 2354 человека скончались (+36 за последние сутки), 53 454 пациента уже выздоровели (+584).
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Наибольший суточный прирост зафиксирован в Одесской (186), Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской и Черновицкой (по 171) областях. Наименьший – в Кировоградской (два), Луганской (три), Днепропетровской и Черкасской (по пять) областях.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 26 августа, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось 23,9 млн человек, из них 819 тыс. умерли, 15,58 млн выздоровели.