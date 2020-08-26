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В Украине коронавирусом заразились еще 1,6 тыс. человек

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине превысило 110 тыс.

В Украине коронавирус подтвердили еще у 1670 человек
В Украине коронавирус подтвердили еще у 1670 человек
Фото: EPA

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заразились еще 1670 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Это на 12 человек больше, чем накануне.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 110 085, 2354 человека скончались (+36 за последние сутки), 53 454 пациента уже выздоровели (+584).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

  • Винницкая область – 3677;
  • Волынская область – 5221;
  • Днепропетровская область – 2055;
  • Донецкая область – 1256;
  • Житомирская область – 2959;
  • Закарпатская область – 7143;
  • Запорожская область – 1439;
  • Ивано-Франковская область – 8321;
  • Киев – 12 248;
  • Киевская область – 5211;
  • Кировоградская область – 771;
  • Луганская область – 247;
  • Львовская область – 13 560;
  • Николаевская область – 1023;
  • Одесская область – 6352;
  • Полтавская область – 684;
  • Ровенская область – 8737;
  • Сумская область – 1269;
  • Тернопольская область – 5104;
  • Харьковская область – 7984;
  • Херсонская область – 346;
  • Хмельницкая область – 2062;
  • Черкасская область – 1305;
  • Черновицкая область – 9541;
  • Черниговская область – 1570.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Одесской (186), Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской и Черновицкой (по 171) областях. Наименьший – в Кировоградской (два), Луганской (три), Днепропетровской и Черкасской (по пять) областях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

К утру 26 августа, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось 23,9 млн человек, из них 819 тыс. умерли, 15,58 млн выздоровели.

Теги: Украина, эпидемия, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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