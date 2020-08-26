Ученые задокументировали первый случай повторного заражения коронавирусом

33-летний житель Гонконга заразился коронавирусом дважды за четыре месяца. Ученые, проведя секвенирование генома вируса, подтвердили, что речь идет о повторном заражении, а не о затяжной болезни.

Группа исследователей из Гонконгского университета задокументировала первый случай повторного заражения коронавирусом. Результат их работы был опубликован в медицинском журнале Clinical Infectious Deseases 25 августа.

33-летний житель Гонконга впервые заразился коронавирусом 29 марта 2020 года. Болезнь протекала в легкой форме и через две недели его выписали из больницы. Второй раз диагноз COVID-19 ему поставили 15 августа, когда он вернулся в Гонконг из Испании через Великобританию. На этот раз болезнь протекала бессимптомно.

Ученые провели секвенирование генома вируса и обнаружили, что геном немного отличается. Таким образом, речь действительно идет о повторном заражении коронавирусом, а не затяжной болезни после инфицирования в марте.

"Наши результаты показывают, что SARS-CoV-2 может продолжать циркулировать среди людей, несмотря на коллективный иммунитет, полученный из-за естественного инфицирования или вакцинации. Дальнейшие исследования пациентов с повторной инфекцией прольют свет на защитные корреляты, важные для разработки вакцины", – говорится в аннотации к исследованию.

Ранее неоднократно сообщалось о случаях повторного заболевания пациентов, которые выздоровели от COVID-19, однако как минимум в некоторых случаях речь шла о затяжной болезни или ложноотрицательных результатах тестов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 26 августа в мире заразилось 23,8 млн человек, более 818 тыс. из них скончались, почти 15,5 млн выздоровели, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.