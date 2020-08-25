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Пандемия COVID-19. ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в европейские сборные

Возможность футбольных клубов отказать в предоставлении своих игроков в европейские сборные ФИФА предусмотрела на период с 31 августа по 22 сентября.

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ФИФА изменила правила после консультаций с УЕФА
ФИФА изменила правила после консультаций с УЕФА
Фото: ЕРА

В связи с пандемией коронавирусной инфекции бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) приняло решение временно разрешить клубам не отпускать своих игроков в европейские сборные. Об этом 24 августа проинформировал сайт ФИФА.

"В свете недавнего развития пандемии коронавируса Бюро Совета ФИФА единогласно решило временно адаптировать правила, касающиеся освобождения игроков в течение предстоящего сентябрьского международного окна, в которое должны играть только ассоциации – члены УЕФА", – говорится в сообщении.

В ФИФА отметили, что решение было принято после консультаций с УЕФА.

Правила, которые обязывают клубы отпускать футболистов на матчи национальных сборных, могут не соблюдаться в таких случаях:

если действует карантин или режим самоизоляции в клубе или в месте проведения матча;

если в стране из-за COVID-19 ограничено свободное передвижение граждан или пересечение границы, и футболистам при этом не предоставлено исключение.

Временные поправки к Положению ФИФА о статусе и трансфере игроков применяются для мужских сборных с 31 августа по 8 сентября, а для женского футбола – с 14-го по 22 сентября.

В начале сентября должны состояться первые два тура группового раунда Лиги наций УЕФА сезона 2020/2021. Украина 3 сентября сыграет дома со Швейцарией и 6 сентября на выезде с Испанией.

На 25 августа коронавирусом в мире заразилось 23,5 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 811,8 тыс. человек, выздоровели 15,2 млн.

Теги: футбол, ФИФА, УЕФА, сборная Украины, карантин, футболист, инфекция, Лига наций УЕФА, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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