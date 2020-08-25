Степанов: Меня удивляет отношение местной власти к здоровью своих избирателей

Отвечая на вопрос о нежелании ряда местных властей в Украине вводить ограничения из-за распространения COVID-19, глава Минздрава Максим Степанов выразил надежду, что они задумаются о здоровье избирателей и не будут ждать наказаний.

Игнорируя правила введения адаптивного карантина из-за распространения коронавирусной инфекции, представители местных властей Украины рискуют здоровьем своих избирателей.

Такое мнение, отвечая на соответствующий вопрос, выразил 25 августа на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Меня удивляет такое отношение, если говорить прямым текстом, местной власти к здоровью своих избирателей. Здоровье и жизнь любого гражданина являются наивысшей ценностью, и поэтому все наши правила, которые мы устанавливаем в зависимости от эпидемиологической ситуации, – ради здоровья и жизни граждан", – сказал он.

Министр отметил, что для контроля за соблюдением карантинных мер в стране работают Национальная полиция и Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Есть общие правила, невыполнение которых будет ухудшать ситуацию. (...) Очень надеюсь, что органы местного самоуправления... не будут ожидать каких-то наказаний, а тоже задумаются о здоровье своих избирателей", – заявил Степанов.

Он подчеркнул, что медики не спрашивают у своих пациентов, какие у них политические предпочтения.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Власти ряда городов Украины (в частности Черкасс, Харькова, Луцка) публично отказывались ужесточать карантин, несмотря на ухудшение эпидемической ситуации с коронавирусом.

По состоянию на утро 25 августа в Украине подтвердили 108 415 случаев коронавирусной инфекции (плюс 1658 за последние сутки). С начала эпидемии в стране умерло 2318 пациентов с COVID-19 (+25), вылечилось 52 870 человек (+346).