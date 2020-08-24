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В Черновцах из-за попадания в "красную" зону закрыли детсады и приостановили работу общественного транспорта

Работать в Черновцах продолжают заведения общественного питания, непродовольственные магазины и салоны красоты, сообщил заместитель городского головы Дмитрий Сирман.

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В Черновицкой области зафиксировано 9167 случаев COVID-19
В Черновицкой области зафиксировано 9167 случаев COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Черновцах из-за попадания в "красную" зону по темпам распространения коронавируса закрыли детские сады и приостановили работу общественного транспорта. Об этом "Укринформу" заявил заместитель городского головы Черновцов Дмитрий Сирман.

"По требованию полиции, которая выполняет постановление правительства, в Черновцах приостановили работу маршруток и троллейбусов. Еще утром мы вышли на маршруты, просили не парализовать работу города. Но они выполняют решение центрального органа власти. Завтра на заседании внеочередной сессии мы рассмотрим этот вопрос", – сказал Сирман.

По его словам, работать продолжают заведения общественного питания, непродовольственные магазины и салоны красоты.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

По состоянию на 24 августа общее число заболевших COVID-19 достигло в Украине 106 757 человек, из которых 52 524 выздоровели, 2293 – умерли. За минувшие сутки в стране подтвердили 1799 новых случаев коронавируса.

В Черновицкой области зафиксировано 9167 случаев COVID-19, умерло 259 человек. Больше пациентов только в Киеве и Львовской области.

Теги: Черновцы, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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