За последние сутки число новых случаев COVID-19 в Украине несколько снизилось

Общее число случаев COVID-19 достигло в Украине 106 757. Умерли 2293 пациента, вылечились – 52 524 человек.

Киев является одним из лидеров по числу заболевших COVID-19 Фото: depositphotos.com

За сутки в Украине подтвердили 1799 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Среди них 127 детей и 86 медработников.

Накануне в стране было зафиксировано 1987 новых случаев заболевания COVID-19.

За сутки было госпитализировано 279 человек.

Общее число случаев COVID-19 достигло в Украине 106 757. За последние 24 часа в Украине умерло 22 пациента с коронавирусом, всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составляет 2293.

Вылечилось за время эпидемии 52 524 человека, из них 289 – за последние сутки.

За указанный период было проведено 13 542 тестирования на COVID-19, из них 9350 методом полимеразной цепной реакции и 4192 ИФА-теста.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Черновицкой области (241), Киеве (209) и Ивано-Франковской области (170).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 3624;

Волынская область – 5147;

Днепропетровская область – 2005;

Донецкая область – 1237;

Житомирская область – 2864;

Закарпатская область – 7026;

Запорожская область – 1377;

Ивано-Франковская область – 7975;

Киев – 12 023;

Киевская область – 5025;

Кировоградская область – 768;

Луганская область – 244;

Львовская область – 13 253;

Николаевская область – 997;

Одесская область – 6054;

Полтавская область – 663;

Ровенская область – 8559;

Сумская область – 1187;

Тернопольская область – 4765;

Харьковская область – 7634;

Херсонская область – 336;

Хмельницкая область – 2010;

Черкасская область – 1297;

Черновицкая область – 9167;

Черниговская область – 1520.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 23 августа коронавирусом в мире заразилось 23 358 598 человек. Жертвами COVID-19 стали 807 830 человек, выздоровел 15 077 231.