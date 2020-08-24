За последние сутки число новых случаев COVID-19 в Украине несколько снизилось

За сутки в Украине подтвердили 1799 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Среди них 127 детей и 86 медработников.
Накануне в стране было зафиксировано 1987 новых случаев заболевания COVID-19.
За сутки было госпитализировано 279 человек.
Общее число случаев COVID-19 достигло в Украине 106 757. За последние 24 часа в Украине умерло 22 пациента с коронавирусом, всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составляет 2293.
Вылечилось за время эпидемии 52 524 человека, из них 289 – за последние сутки.
За указанный период было проведено 13 542 тестирования на COVID-19, из них 9350 методом полимеразной цепной реакции и 4192 ИФА-теста.
Больше всего новых случаев зафиксировано в Черновицкой области (241), Киеве (209) и Ивано-Франковской области (170).
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 23 августа коронавирусом в мире заразилось 23 358 598 человек. Жертвами COVID-19 стали 807 830 человек, выздоровел 15 077 231.