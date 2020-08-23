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В ВОЗ рассказали, можно ли избежать второй волны коронавируса

Помощник главы Всемирной организации здравоохранения по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра заявил, что у врачей есть средства для борьбы с COVID-19. Поэтому, по мнению Гуэрры, второй волны пандемии коронавируса можно избежать.

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Второй волны COVID-19 можно избежать, сообщили в ВОЗ
Второй волны COVID-19 можно избежать, сообщили в ВОЗ
Фото: EPA

Второй волны заболевания COVID-19 можно избежать, поскольку на сегодня медицина располагает средствами для борьбы с коронавирусом. Такую оценку дал помощник главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Гуэрра сказал, что медики стали выявлять много заболевших из-за того, что быстрее и лучше диагностируют заболевание. По его словам, неосознанно разносят инфекцию те, у кого COVID-19 протекает бессимптомно.

Гуэрра добавил, что в Италии наблюдается рост числа зараженных, но это связано с улучшением диагностики коронавируса, а не со второй волной распространения.

Помощник главы ВОЗ добавил, что число новых заражений вырастет в начале учебного года, потому что контакты школьников предотвратить невозможно. Гуэрра отметил, что до сих пор не изучен полноценно вопрос заражаемости детей коронавирусом. Он привел в пример теорию о том, что дети до 11 лет реже заражают окружающих, а у подростков после 12 лет повышается способность передавать инфекцию.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в мире по состоянию на вечер 23 августа COVID-19 заболели почти 23,3 млн. человек. Жертвами болезни стали 805,7 тыс, а выздоровело более 14,9 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: лекарства, Всемирная организация здравоохранения, медики, болезнь, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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