В США официально разрешили использовать плазму переболевших COVID-19 для лечения болезни

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США официально санкционировало использование плазмы крови для лечения больных коронавирусной болезнью COVID-19. Министр здравоохранения Алекс Азар назвал это решение важным достижением президента Дональда Трампа.

В США больные COVID-19 получили право на лечение методом переливаний плазмы крови уже переболевших пациентов. Такое разрешение выдало управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 23 августа. Документ опубликован на сайте ведомства.

"На основании имеющихся научных данных управление пришло к выводу, что, как указано в меморандуме о решении, этот метод может быть эффективным при лечении COVID-19, его известные и потенциальные преимущества перевешивают известные и потенциальные риски", – говорится в сообщении.

Министр здравоохранения США Алекс Азар назвал такое решение "важным достижением в усилиях президента Дональда Трампа по спасению жизней от COVID-19".

Он призвал американцев, выздоровевших от коронавирусной болезни, рассмотреть возможность сдачи плазмы крови.

Агентство Associated Press пишет, что плазма крови, взятая у пациентов, вылечившихся от коронавируса и богатая антителами, может принести пользу тем, кто борется с болезнью. Однако до сих пор нет убедительных доказательств того, работает ли этот метод, точно непонятно, когда и в какой дозе нужно ее вводить.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

По информации Гебрейесуса, всего в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.