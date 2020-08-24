От COVID-19 в мире погибло 807 тыс. человек

На сегодняшний день коронавирус победили уже более 15 млн жителей планеты.

К утру 23 августа коронавирусом в мире заразилось 23 358 598 человек (155 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 807 830 человек, выздоровел 15 077 231.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 701 938. Из них умер 176 801 человек, излечился 1 997 761 пациент.

В Бразилии заболело 3 605 783 человека. Из них 114 744 умерли и 2 947 784 излечились.

В Индии инфицировано 3 044 940 заболевших, 56 706 умерли.

Четвертое место занимает Россия: 954 328 инфицированных и 16 341 умерший. ЮАР преодолела порог в 600 тыс. – сейчас там 609 773 заразившихся и 13 059 погибших.

В Перу, Мексике (находится на третьем месте по смертности – 60 480 человек) и Колумбии число инфицированных превысило полмиллиона. Порог в 300 тыс. человек преодолели Чили, Испания, Иран, Великобритания, Аргентина и Саудовская Аравия.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.