Тимошенко заболела COVID-19 – СМИ

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко не комментировала информацию СМИ об инфицировании коронавирусом. Агентство "РБК-Украина" сегодня написало, что заразились не только она, но и члены ее семьи.

По данным "РБК-Украина", заразилась и дочь политика Евгения Фото: Юлія Тимошенко / Facebook

Лидер партии "Батьківщина", нардеп Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на достоверные источники.

По данным агенства, заболели также члены семьи Тимошенко – дочь Евгения и ее муж Артур Чечеткин.

Никаких подробностей "РБК-Украина" больше не сообщает.

Сама политик никак не комментировала информацию. На своей странице в Facebook сегодня она поздравила украинцев с Днем государственного флага.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 23 августа общее число случаев COVID-19 достигло в Украине 104 958. Всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составляет 2271, вылечилось 52 235 человек.