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ВОЗ порекомендовала носить маски детям с 12 лет

Всемирная организация здравоохранения в новых рекомендациях сообщила о необходимости носить защитные маски детям с 12 лет в общественных местах. Маленьким детям рекомендуют одевать маски, если нельзя сохранить социальную дистанцию.

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ВОЗ рекомендует надевать детям защитные маски в местах скопления людей
ВОЗ рекомендует надевать детям защитные маски в местах скопления людей
Фото: depositphotos.com

Дети с 12 лет должны надевать защитные маски в общественных местах так же, как и взрослые. Об этом сказано в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованных вечером в пятницу, 21 августа.

Детям от шести до 12 лет ношение масок не рекомендуется. Однако в ВОЗ рекомендуют надевать детям маски в местах скопления людей при невозможности сохранить дистанцию. Речь идет и о школах, хотя эксперты признали, что маски усложнят процесс обучения.

ВОЗ не требует носить маски детям в возрасте пяти лет и младше.

"Детям младшего возраста не рекомендуется носить маски, поскольку они не могут правильно надевать и снимать их самостоятельно", – сказано в отчете.

Детям с хорошим здоровьем ВОЗ рекомендует надевать тканевую маску.

"Она (защитная маска) обеспечивает контроль источника, то есть предотвращает передачу вируса другим людям, если они заражены и не знают, что заражены. Взрослый, дающий маску, должен убедиться, что тканевая маска правильного размера и достаточно закрывает нос, рот и подбородок ребенка", – сказано в рекомендациях.

При этом ВОЗ отметила, что пластиковые экраны меньше защищают от коронавируса, чем медицинские защитные маски.

В декабре 2019 года в китайском Ухане началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 22 августа, общее количество инфицированных в мире достигло почти 23 млн человек, из них 800 тыс. умерли и более 14,7 млн выздоровели.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: дети, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, маски
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