Пандемия является напоминанием, что здоровье и экономика неразделимы – глава ВОЗ

Во время пандемии COVID-19 выбор между жизнью и средствами к существованию ошибочный, считает гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гебрейесус: Мы все должны научиться контролировать этот вирус Фото: ЕРА

Пандемия коронавирусной инфекции доказала, что экономика зависит от здоровья человека. Об этом 21 августа заявил журналистам гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, которого цитирует сайт ВОЗ.

"Ограничения – это не долгосрочное решение для любой страны. Нам не нужно выбирать между жизнью и средствами к существованию или между здоровьем и экономикой. Это ошибочный выбор. Напротив, пандемия является напоминанием о том, что здоровье и экономика неразделимы", – сказал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что организация "стремится работать со всеми странами, чтобы перейти на новый этап безопасного открытия их экономики, общества, школ и предприятий".

Гебрейесус отметил, что пандемия не завершится сама по себе после появления вакцины от COVID-19.

"Мы все должны научиться контролировать этот вирус и управлять им, используя инструменты, которые у нас есть сейчас, и вносить коррективы в нашу повседневную жизнь, необходимые для обеспечения безопасности себя и друг друга", – объяснил он.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать "черным лебедем" для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, проводится только симптоматическое лечение. В ВОЗ отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

По информации Гебрейесуса, всего в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.