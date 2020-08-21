"Готов рискнуть здоровьем". Президент Молдовы заявил о планах использовать российскую вакцину

Президент Молдовы Игорь Додон 21 августа заявил, что готов первым из молдавских граждан испробовать на себе российскую вакцину против COVID-19.

Президент Молдовы сейчас находится на обследовании в одном из санаториев Подмосковья Фото: ЕРА

Находящийся на обследовании в подмосковном санатории президент Молдовы Игорь Додон поговорил с российскими коллегами о вакцине, которая сейчас проходит тестирование, и заявил, что готов первым из граждан Молдовы испытать ее на себе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Додон уточнил: рассказывая о российской вакцине в Молдове, он увидел много скептиков на этот счет.

"Поэтому хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе. Я хочу сделать это для всех граждан нашей страны, чтобы вакцина как можно скорее попала в Молдову", – сказал он.