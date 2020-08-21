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"Готов рискнуть здоровьем". Президент Молдовы заявил о планах использовать российскую вакцину

Президент Молдовы Игорь Додон 21 августа заявил, что готов первым из молдавских граждан испробовать на себе российскую вакцину против COVID-19.

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Президент Молдовы сейчас находится на обследовании в одном из санаториев Подмосковья
Президент Молдовы сейчас находится на обследовании в одном из санаториев Подмосковья
Фото: ЕРА

Находящийся на обследовании в подмосковном санатории президент Молдовы Игорь Додон поговорил с российскими коллегами о вакцине, которая сейчас проходит тестирование, и заявил, что готов первым из граждан Молдовы испытать ее на себе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Додон уточнил: рассказывая о российской вакцине в Молдове, он увидел много скептиков на этот счет.

"Поэтому хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе. Я хочу сделать это для всех граждан нашей страны, чтобы вакцина как можно скорее попала в Молдову", – сказал он.

https://www.facebook.com/dodon.igor1/posts/2612687355638809

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа на совещании с членами правительства. По его словам, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, тогда как финальная стадия клинических исследований (в ней должны принимать участие тысячи человек) не проводилась. Кроме того, Ясный отмечал, что не были опубликованы результаты и начальных стадий проверки вакцины.

Россия предложила "беспрецедентное сотрудничество" американской организации Operation Warp Speed, созданной для ускорения разработки, производства и распространения вакцин от коронавируса. Однако в США заявили, что российская вакцина считается настолько недоработанной, что не заинтересовались ею.

"Ни за что в жизни США не испытают это на обезьянах, не говоря уже о людях", – заявил каналу CNN высокопоставленный чиновник из сферы здравоохранения США.

Кроме России, ни одна из стран не заявляла о создании эффективной вакцины против коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 14.00 21 августа коронавирусом в мире заразилось 22 703 716 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни. Жертвами COVID-19 стали 794 187 человек, выздоровело 14 560 735.

Теги: Россия, Молдова, Игорь Додон, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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