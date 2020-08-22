Зеленский об эпидемии COVID-19: У меня в семье все уставшие

В Украине не было первой волны эпидемии коронавирусной инфекции, но она наступила сейчас, когда люди стали меньше соблюдать меры предосторожности, отметил президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его семье все уже устали от эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом он сказал телеканалу "Украина 24" в интервью, которое вышло 22 августа.

"Я понимаю, как все устали, у меня в семье мы все уставшие. Все устали ходить в масках, я понимаю. Ну, нужно хотя бы немного серьезнее к этому относиться. Расстояние, маска. Может, на улице, там, где ты идешь, рядом с тобой никого нет, это и не страшно, если ты там снял маску, мы понимаем. Но это пример. Ты снимаешь, и это пример для кого-то, другой человек идет и говорит: "Он без маски, и я буду без маски". Когда люди собираются, я понимаю, такое в жизни бывает один раз – свадьба, день рождения – я все это понимаю, но надо быть очень осторожными", – объяснил президент.

По его словам, если в Украине не выдержат медики, "будет то, что было в Италии".

"Большинство европейских стран – Италия, Англия, прибалтийские страны – они все нас поздравляли, когда мы сбили первую волну. У нас в Украине первой волны реально не было. Сейчас она наступила, и сейчас мы растем. Первую волну мы просто сбили, в Украине ее не было в то время, когда она была в Европе", – отметил Зеленский.

Он обратился к украинцам с призывом "быть разумными" и соблюдать правила предосторожности, чтобы не заразиться COVID-19.

"Легко, на ногах легко, кроме детей, никто ничего не переносит. Все это бред. Есть единичные случаи, есть люди, которые даже не знают, что у них был COVID-19. Есть такие люди с крепким иммунитетом, естественно, очень крепкие, их не так много. Будьте осторожны", – попросил глава государства.

21 августа стало известно, что семилетний сын Елены и Владимира Зеленских также переболел COVID-19.

По состоянию на утро 22 августа в Украине подтвержден 102 971 случай COVID-19, из них 2328 – за последние сутки. Скончалось 2244 больных коронавирусной инфекцией (+37), вылечилось 51 735 (+657).