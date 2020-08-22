В четырех областях Украины суточный прирост случаев COVID-19 превысил 200

За последние сутки наибольшее количество больных коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Харьковской области – 291.

В Украине зафиксировано почти 103 тыс. случаев COVID-19 Фото: ЕРА

В четырех регионах Украины за последние сутки подтвердили более чем по 200 случаев коронавирусной инфекции. Об этом 22 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской области (291), Одесской области (210), Черновицкой области (208), Тернопольской (206), городе Киеве (179), а также Львовской области (172 случая было) и Ивано-Франковской области (169 случаев)", – сказал он.

Министр отметил, что многие области Украины устанавливают антирекорды по числу выявленных случаев COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения Украины, ситуация по выявленным случаям в регионах выглядит на 22 августа так:

Винницкая область – 3553;

Волынская область – 5052;

Днепропетровская область – 1932;

Донецкая область – 1215;

Житомирская область – 2734;

Закарпатская область – 6885;

Запорожская область – 1287;

Ивано-Франковская область – 7631;

Киев – 11 507;

Киевская область – 4881;

Кировоградская область – 756;

Луганская область – 232;

Львовская область – 12 965;

Николаевская область – 938;

Одесская область – 5788;

Полтавская область – 636;

Ровенская область – 8383;

Сумская область – 1145;

Тернопольская область – 4507;

Харьковская область – 7324;

Херсонская область – 332;

Хмельницкая область – 1904;

Черкасская область – 1248;

Черновицкая область – 8713;

Черниговская область – 1423.

По состоянию на утро 22 августа в Украине подтвержден 102 971 случай COVID-19, из них 2328 – за последние сутки. Скончалось 2244 больных коронавирусной инфекцией (+37), вылечилось 51 735 (+657).