В ВСУ за сутки выявили рекордное число больных COVID-19

По данным военных медиков, в Вооруженных силах Украины за последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 59 человек.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки зафиксировано 59 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 22 августа в Facebook проинформировало командование медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 12 человек... Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Больше всего больных военнослужащих – по три – госпитализировано во Львове и Харькове.

"На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 47 человек (Киевская область – 16 военнослужащих и три работника ВСУ, Львовская область – 11 военнослужащих и четыре работника ВСУ, Одесская область – три военнослужащих, Ровенская область – три военнослужащих, Ивано-Франковская область – четыре работника ВСУ, Житомирская область – два работника и Полтавская – один работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", – рассказали медики.

По состоянию на 10.00 субботы, 22 августа, в Вооруженных силах COVID-19 болеет 545 человек. Всего за время эпидемии от коронавируса вылечилось 873 пациента, шесть скончались.

Суточный прирост в 59 больных COVID-19 – рекордный для ВСУ. До этого выявляли менее 50 человек в сутки. В частности, сутками ранее сообщалось о 43 новых пациентах.

По состоянию на утро 22 августа в Украине подтвержден 102 971 случай COVID-19, из них 2328 – за последние сутки. Скончалось 2244 больных коронавирусной инфекцией (+37), вылечилось 51 735 (+657).

Наибольший суточный прирост больных коронавирусом зафиксирован в Харьковской области.