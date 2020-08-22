С начала пандемии коронавируса США предоставили Украине помощь на $18,3 млн

США выделили более $490 млн в виде экстренной медицинской помощи для борьбы со вспышками инфекционных заболеваний и глобальных программ здравоохранения. Об этом сообщил Государственный департамент США.

$5,2 млн гуманитарной помощи Госдеп направил беженцам и людям, пострадавшим от конфликта на востоке Украины Фото: depositphotos.com

США выделили Украине с начала пандемии коронавируса $18,3 млн. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США 21 августа.

Эти средства были выделены по линии Госдепартамента и Агентства США по международному развитию USAID.

$13,1 млн были направлены на помощь в области здравоохранения, эти средства могут улучшить возможности местных медицинских учреждений по уходу за больными и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19, отмечено в сообщении.

$5,2 млн гуманитарной помощи были направлены на поддержку беженцев и населения, пострадавшего от конфликта на востоке Украины.

По информации Госдепартамента, США выделили более $490 млн в виде экстренной медицинской помощи Глобального резервного фонда здравоохранения USAID для борьбы со вспышками инфекционных заболеваний и глобальных программ здравоохранения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 22 августа в Украине подтвержден 102 971 случай COVID-19, из них 2328 – за последние сутки. Скончалось 2244 больных коронавирусной инфекцией (+37), вылечилось 51 735 (+657).