В Киеве за сутки выявлено рекордное число новых случаев COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы не допустить инфекционного взрыва и коллапса медицины и соблюдать правила карантина.

К сегодняшнему дню в Киеве коронавирусом уже заразилось 11 814 человек Фото: depositphotos.com

В Киеве зафиксирован рекорд по числу новых случаев COVID-19. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Ситуация с распространением вируса в столице тревожная. За прошедшие сутки в Киеве 307 случаев заболевания коронавирусом. 18 из них – у детей. Такого количества выявленных больных в сутки у нас еще не было", – подчеркнул Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших: 152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет, шесть девочек от шести до 14 лет, 137 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет и 12 мальчиков от двух месяцев до 15 лет. В их числе – восемь медиков.

По словам Кличко, за прошлые сутки были госпитализированы 56 пациентов. Выздоровело 84 человека.

К сегодняшнему дню в Киеве коронавирусом уже заразилось 11 814 человек, умерло 167 пациентов, вылечилось 3766.

"Ситуация непростая. Мы не должны допустить инфекционного взрыва и коллапса медицины. Мы не должны допустить возвращения к строгим ограничениям и глубокому экономическому кризису", – сказал мэр.

Он рассказал, что на сегодняшний день в стационарах Киева находится уже 558 больных COVID-19, в том числе 15 детей. 105 пациентов – в тяжелом состоянии, девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"Несложно надевать маску, часто мыть руки, пользоваться антисептиком, держать социальную дистанцию и не идти в места большого скопления людей. Это элементарные вещи. И пренебрегать ими нельзя, если мы не хотим вернуться к строгому карантину. Если мы не хотим, чтобы опять остановился общественный транспорт, закрылись детские сады, а бизнес сидел по домам", – добавил Кличко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 23 августа общее число случаев COVID-19 достигло в Украине 104 958. Всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составляет 2271, вылечилось 52 235 человек.