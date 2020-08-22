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Кличко поднял в Киеве главный флаг Украины

Киевский городской голова Виталий Кличко 22 августа поднял в столице самый большой государственный флаг в стране – 16 на 24 метра.

 
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Высота флагштока около 90 метров
Высота флагштока – около 90 метров
Фото: kiev.klichko.org

В Киеве накануне Дня государственного флага Украины мэр столицы Виталий Кличко поднял главный флаг страны, сообщает сайт городского головы.

"Для меня сегодня действительно волнующее событие. Много времени и много усилий нужно было, чтобы воплотить этот проект. Чтобы над столицей Украины развевался наш государственный флаг. Да, не все было просто. Но этот день настал! Мы поднимаем высокий и самый большой флаг Украины – один из главных символов государства", – сказал Кличко.

В мэрии отметили, что флаг Украины на Печерских холмах будет видно из многих мест столицы и днем и ночью. Высота флагштока – около 90 метров, а размеры полотнища – 16 на 24 метра. Проект реализован на деньги меценатов.

Почетными гостями церемонии стали ветераны АТО, общественные деятели, дипломаты, спортсмены, деятели культуры и политики, а также представители бизнеса. Вместе с мэром Киева на торжественной церемонии выступили Герой Украины, генерал-майор Вооруженных сил Украины, начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордейчук, общественный деятель, украинский экстремальный путешественник Николай Подрезан, украинская актриса театра и кино Лариса Руснак. Государственный гимн исполнила украинская крымскотатарская певица, победительница "Евровидения 2016" Джамала.

Кличко подчеркнул, что сегодня украинский флаг – это и оберег, с которым идут в бой защитники Украины, и символ побед в мировых соревнованиях.

"Мы все видели флаги, пробитые пулями и залитые кровью. Мы видели героев, которые бесстрашно вступали в бой, чтобы установить государственный флаг на нашей земле, – сказал он. – Каждый раз, когда я выходил на ринг, в какой бы стране ни происходило сражение, я видел вокруг ринга тысячи украинских флагов. Зал был сине-желтым. Всегда были украинцы с нашими знаменами. Это вдохновляло меня и придавало сил. Помогало побеждать. И это всегда была наша общая победа! Я был и есть частью, представителем своей страны – под ее флагом".

Теги: Киев, Виталий Кличко, Украина, флаг, День флага, Джамала
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