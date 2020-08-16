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В Киеве начали устанавливать флагшток для самого большого флага Украины – Кличко

Флагшток для самого большого флага Украины устанавливают на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне", рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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На флагшток установят самый большой флаг Украины
На флагшток установят самый большой флаг Украины
Фото: depositphotos.com

В Киеве начали устанавливать флагшток для самого большого флага Украины на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" около "Родины-матери". Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Друзья! Сегодня на стройплощадку прибыли основа и конструкция будущего флагштока, на котором будет развеваться самый большой флаг Украины. Специалисты работают нон-стоп. И уже накануне Дня государственного флага мы откроем главный флаг страны", – сообщил городской голова.

По информации агентства "Українські новини", высота флагштока будет почти 90 метров, а полотнище флага – размером 16 на 24 метра.

Кличко в 2017 году сообщал о возведении флагштока высотой 75 метров с украинским флагом на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Тогда предполагалось, что на флагшток поднимут украинский флаг размером 12,5 на 19 метров. Открыть объект хотели ко Дню государственного флага Украины 23 августа 2018 года.

Теги: Киев, Виталий Кличко, День флага, мемориал, музей
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