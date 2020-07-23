Над Донецком запустили украинский флаг, боевики обстреливали его 20 минут

Украинские волонтеры готовят очередную акцию по запуску в сторону оккупированных боевиками территорий флага Украины.

Активисты 22 июля запустили в сторону оккупированного Донецка государственный флаг Украины на воздушных шарах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Влад Иванов.

"Благодаря всем вам и особенно "UA:Перший" снова в небе над Донецком был наш государственный флаг. Как стало известно позже, враг бил по нашему флагу со всего стрелкового. Минут 20 была стрельба. Мы от места запуска уже этого не слышали и с надеждой, что флаг пролетит над Донецком и полетит дальше, поехали домой", – написал активист.

Он сказал, что волонтеры уже готовят очередную такую акцию.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.