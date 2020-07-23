Шмыгаль на встречу с вице-президентом Еврокомиссии пришел в маске с надписью Crimea is Ukraine

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 июля находится с рабочим визитом в Брюсселе. В составе украинской делегации – министр финансов Сергей Марченко и глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с постоянным представителем Украины при Евросоюзе Николаем Точицким и вице-президентом Европейской Комиссии Франсом Тиммермансом был в голубой маске, стилизованной под флаг крымских татар с надписью Crimea is Ukraine. Соответствующее фото опубликовано 23 июля в Telegram премьер-министра.

"Приземлился в сердце объединенной Европы. Рад личному знакомству с постоянным представителем Украины при Евросоюзе Николаем Точицким и исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом", – написал премьер-министр/

23 июля Шмыгаль находится с однодневным рабочим визитом в Брюсселе. Это его первый зарубежный визит после назначения премьер-министром Украины. Шмыгаль планирует провести встречи с вице-президентами Еврокомиссии Франсом Тиммермансом и Валдисом Домбровскисом.

Украинскую делегацию представляют министр финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

По данным "Европейской правды", во время визита в Брюссель ожидается подписание меморандума о получении макрофинансовой помощи Европейского союза – долгосрочного займа на сумму €1,2 млрд.