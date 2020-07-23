Шмыгаль совершит первый зарубежный визит в качестве премьер-министра Украины

23 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с однодневным рабочим визитом посетит Брюссель. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Это первый зарубежный визит Шмыгаля после назначения премьер-министром.
По информации агентства, премьер-министр проведет встречи с вице-президентами Еврокомиссии Франсом Тиммермансом и Валдисом Домбровскисом.
Украину также будут представлять министр финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
Денис Шмыгаль назначен премьер-министром Украины 4 марта.