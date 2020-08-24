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Лукашенко и Путин договорились об испытании российской вакцины от коронавируса на белорусах

В телефонном разговоре президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились, что белорусы добровольно примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса.

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Путин и Лукашенко обсудили поставку вакцины от коронавируса, произведенной в РФ
Путин и Лукашенко обсудили поставку вакцины от коронавируса, произведенной в РФ
Фото: president.gov.by

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин созвонились днем 24 августа. Они обсуждали ситуацию в Беларуси и испытание произведенной в России вакцины от коронавируса на белорусах, сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

"Президенты договорились, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в РФ. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", – сказано в сообщении.

Стороны также обсудили ситуацию внутри Беларуси и "на внешнем контуре, особенно на западном направлении".

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа на совещании с членами правительства. По его словам, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, тогда как финальная стадия клинических исследований (в ней должны принимать участие тысячи человек) не проводилась. Ясный отмечал, что не были опубликованы результаты начальных стадий проверки вакцины.

Россия предложила "беспрецедентное сотрудничество" американской организации Operation Warp Speed, созданной для ускорения разработки, производства и распространения вакцин от коронавируса. Однако в США заявили, что российская вакцина считается настолько недоработанной, что не заинтересовались ею. "Ни за что в жизни США не испытают это на обезьянах, не говоря уже о людях", – заявил каналу CNN высокопоставленный чиновник из сферы здравоохранения США.

Находящийся на обследовании в подмосковном санатории президент Молдовы Игорь Додон сказал, что "готов рискнуть здоровьем" и испробовать на себе российскую вакцину против COVID-19.

Сейчас при заболевании COVID-19 проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволит предотвратить или лечить данное заболевание.

Кроме России, ни одна из стран не заявляла о создании эффективной вакцины против коронавируса.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, лекарства, лечение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина
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