Лукашенко рассказал о ссорах с Путиным с матами

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что множество раз ссорился с российским коллегой Владимиром Путиным во время переговоров, но при этом они являются друзьями. Об этом шла речь в интервью, которое белорусский лидер дал основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Программа вышла в эфир 6 августа на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

"Мы очень хорошие друзья, несмотря на эти перипетии. Я надеюсь, что мы и остаемся друзьями. В том плане, что я ему могу сказать все, что считаю нужным. Он мне тоже может сказать. Даже по-мужски можем матюкнуться друг на друга", – признался Лукашенко.

По его словам, на крик президенты в ходе споров все же не переходили.

"Я все-таки аккуратен в этом отношении. А у Путина нет привычки кричать. Я могу где-то рыкнуть, но какой смысл? Повода никогда такого не было, чтобы именно кричать. Но эмоционально обсуждая темы, доказывая друг другу, как в народе говорят, чуть ли не за грудки хватали друг друга – это у нас почти каждую встречу бывало, когда мы один на один обсуждали какие-то вопросы", – сказал президент Беларуси.

Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года. Путин был президентом РФ в 2000–2008 годах, в 2012-м вновь стал главой Кремля.

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