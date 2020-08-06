Ельцин жалел, что выбрал преемником Путина – Лукашенко

Первый президент России Борис Ельцин не скрывал недовольства политикой его преемника Владимира Путина. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале "В гостях у Гордона", рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Не хотелось бы мне влазить в их отношения. А то, что он (Ельцин. – "ГОРДОН") сокрушался и жалел, – так я же у него часто бывал. Это было очень часто. Я его пытался успокоить", – заявил Лукашенко.

По его мнению, причина трещины, которая пролегла в отношениях президентов России, – властолюбие Ельцина.

"Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему и все время советоваться по тому или иному вопросу. Но это невозможно и неприемлемо, и это не для Путина", – считает белорусский президент.

Он вспомнил, как стал свидетелем вспышки гнева Ельцина, когда Путин отказался от содержания российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме.

"Он: "Да зачем отказались? Да это же копейки! Да нефть стоила $8 за баррель – я держал эти базы". И прочее. "Слушай, Борис, успокойся, сядь, – говорю, – ты же не президент, ему виднее. Наверное, не нужны эти уже базы Российской Федерации". Это первый случай, когда я заметил, что он начал просто беситься. А Наина (жена Ельцина. – "ГОРДОН") меня одергивает: "Саша, скажи ему: он же с ума сойдет, ему же нельзя, у него сердце больное, успокой". Я говорю: "Борис Николаевич, пойдем лучше вина по рюмке выпьем", – сказал Лукашенко.

31 декабря 1999 года президент РФ Ельцин подал в отставку, исполнять обязанности главы государства стал премьер-министр Путин. В мае 2000 года Путин выиграл президентские выборы.

ВИДЕО